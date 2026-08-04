Decenas de miles de personas asisten a la 'Bajada de Celedón' que da comienzo a las fiestas de Vitoria-Gasteiz

Miles de personas durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2026, a 4 de agosto de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas han asistido esta tarde en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria a la tradicional 'Bajada del Celedón', en un acto en el que Iñaki Kerejazu, que encarna este personaje, ha llamado "a cuidarse en fiestas porque cuidándonos es la única forma de pasarlo bien".

La plaza ha comenzado a llenarse desde las cinco de la tarde de personas que han aguantado temperaturas de alrededor de 30 grados para recibir a Kerejazu, que ha subido a la balconada abriéndose paso en medio de una lluvia de agua y vino, y de los empujones del público.

Durante su intervención, ha animado al público a cantar "por los que no están" y ha tenido unas palabras para recordar el 50 aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando la policía armada disparó contra obreros en huelga reunidos en asamblea, matando a cinco personas y dejando más de 150 heridos. "Por nuestros abuelos, que hacer 50 años nos dieron una lección de dignidad", ha afirmado.

(habrá ampliación)