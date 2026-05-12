Decretan el ingreso en prisión del joven detenido por una presunta agresión sexual en una residencia de Arrasate

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bergara (Gipuzkoa), con competencias en Violencia sobre la Mujer, ha acordado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 22 años detenido por la presunta comisión de un delito de agresión sexual en una residencia de estudiantes en Arrasate.

La Ertzaintza detuvo este pasado lunes a un hombre, de 22 años, como resultado de una investigación abierta tras ser interpuesta por una joven en Arrasate (Gipuzkoa) una denuncia por un presunto delito de agresión sexual sucedido en una residencia de estudiantes.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el pasado viernes una joven, de 22 años y estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de una agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de febrero en una residencia de estudiantes ubicada en el municipio guipuzcoano.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación y como resultado de las misma este pasado lunes se procedió a la detención del presunto autor de los hechos, un hombre de 22 años, acusado de un delito de agresión sexual. Una vez finalizadas las diligencias en dependencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.