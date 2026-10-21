Decretan libertad provisional para los dos mayores de edad detenidos por agresión sexual a dos menores en Vitoria

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz ha acordado la libertad provisional de los dos mayores de edad detenidos este pasado martes como presuntos participantes en una agresión sexual a dos menores de edad en la capital alavesa.

Ambos sospechosos tienen la obligación de personarse periódicamente, y cuantas veces sean llamados, en el juzgado; y se les ha impuesto la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 250 metros de la chica de menos edad agredida, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Estos dos jóvenes, de 18 años, fueron detenidos este pasado martes por la Ertzaintza, junto a otros dos de 17 años, en relación a una investigación para identificar y localizar a los autores de dos agresiones sexuales.

Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, las dos mujeres víctimas sufrieron sendas agresiones sexuales en un aparcamiento del Casco Viejo de la capital alavesa durante la madrugada de este pasado lunes.