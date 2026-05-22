Una delegación del Parlamento Vasco asiste a la entrega de credenciales de nuevos agentes de Policía

La delegación de la Cámara ha acudido a la ceremonia en Arkaute - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Parlamento Vasco ha acudido al acto de entrega de credenciales del curso de ingreso a la categoría de agente de la escala básica de los Cuerpos de Policía en el País Vasco, en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en Arkaute (Álava).

El acto ha sido presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y ha contado con la presencia del consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, según ha informado el Parlamento en un comunicado.

Durante la ceremonia se han entregado las credenciales al alumnado que ha completado el curso de formación para incorporarse a la categoría de agente de la escala básica de los cuerpos policiales de Euskadi, en un acto institucional de reconocimiento a la nueva promoción de agentes.