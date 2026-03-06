Una delegación del Parlamento Vasco se reúne con el delegado del Frente Polisario en Euskadi

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Intergrupo Paz y libertad para el pueblo saharaui del Parlamento Vasco se ha reunido este viernes con el delegado del Frente Polisario en Euskadi, Mojtar Fadel.

El encuentro se produce tras el acto celebrado recientemente en el Parlamento Vasco con motivo del 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, según ha informado la Cámara en un comunicado.

En la reunión han participado Mikel Arruabarrena (PNV), Diana Urrea (EH Bildu) e Itxaso Asensio (PSE-EE), representantes del Intergrupo parlamentario Paz y libertad para el pueblo saharaui.

Los integrantes del intergrupo han intercambiado impresiones con el representante saharaui sobre la situación actual del Sáhara Occidental y las iniciativas de solidaridad impulsadas desde Euskadi.

Durante la reunión también se ha hecho referencia al reciente acto institucional celebrado en la Cámara vasca con motivo del 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.