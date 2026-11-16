Una delegación del Parlamento Vasco visita los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia)

Una representación de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo visita los campamenos saharauis - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Parlamento Vasco se encuentra de visita en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), en el marco de un viaje institucional organizado por Euskal Fondoa.

El objetivo de la visita es conocer la realidad de los campamentos y de la población refugiada saharaui, promover nuevas relaciones institucionales, y reforzar el compromiso con los derechos humanos, la cooperación descentralizada y la solidaridad internacional, según ha informado la Cámara vasca en un comunicado.

Durante el viaje, los representantes vascos se alojan con familias saharauis, en grupos de cinco personas, con el fin de compartir experiencias y acercarse a la vida cotidiana de la población refugiada.

El programa incluye encuentros con representantes de distintas instituciones y organizaciones saharauis, así como visitas a proyectos financiados por las instituciones públicas vascas.

Entre las actividades previstas figuran una reunión con representantes de AFAPREDESA, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) y la Unión de Jóvenes de Saguia el Hamra y Río de Oro (UJSARIO), así como un encuentro de alto nivel sobre la situación diplomática del Sáhara Occidental.

La delegación visitará también la base del Ministerio de Agua y Medioambiente en Bojador y conocerá el trabajo de la Media Luna Roja Saharaui.

El programa contempla, asimismo, un desplazamiento a la provincia de Dajla para mantener una reunión con las autoridades de las dairas de Yraifiya y Tiniguir, una visita a la emisora regional y un encuentro con el Wali, gobernador de la provincia.

La agenda incluye visitas a una escuela de secundaria en Bojador, en el marco de un proyecto de Mundubat, y a los talleres de Mejidi y Sidi Hamadi, además de un encuentro en el Parlamento Saharaui.

También está previsto un nuevo hermanamiento entre la localidad vasca de Lizartza y Mahbes, que incluirá un intercambio de presentes. Esta iniciativa se enmarca en el propósito de renovar o establecer nuevos hermanamientos y relaciones de colaboración entre instituciones vascas y saharauis.

El viaje pretende, asimismo, impulsar el papel de los representantes institucionales vascos como agentes de sensibilización sobre la situación del pueblo saharaui y favorecer nuevas vías de colaboración.