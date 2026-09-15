Una delegación del Parlamento Vasco visita GHI Smart Furnaces para conocer su apuesta por la innovación y sostenibilidad

En la visit han participado Ainara Zelaia, Markel Olano y Mikel Arruabarrena (PNV), Ander Goikoetxea (EH Bildu) y Maider Lainez (PSE-EE) - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco ha visitado las instalaciones de GHI Smart Furnaces, en Galdakao (Bizkaia), con el objetivo de conocer la actividad de esta empresa vasca y su apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad industrial.

En la visita, realizada este martes, han participado Ainara Zelaia, Markel Olano y Mikel Arruabarrena (PNV), Ander Goikoetxea (EH Bildu) y Maider Lainez (PSE-EE).

La delegación ha mantenido inicialmente un encuentro con el equipo directivo de la empresa y representantes de Confebask, entre ellos su director general, Eduardo Aretxaga, y el responsable de Economía, Pablo Martín, así como con representantes de Cebek y FVEM. Posteriormente, ha recorrido las instalaciones de GHI Smart Furnaces y ha conocido las principales líneas de actividad de la compañía.

Durante la visita, el CEO de GHI, José Berasategui, y el socio Salva Guinea, junto con el vicepresidente de FVEM, Iñigo Guinea, han explicado a la delegación parlamentaria la trayectoria y los principales proyectos de la empresa. También han participado en el recorrido el director de Operaciones, Ander Galíndez; el director de Producción, Raúl Villasante; y el director 4.0 y de Servicios Digitales, Ioseba Alonso.

GHI Smart Furnaces es una empresa familiar especializada en soluciones para el reciclaje de aluminio y referente internacional en este ámbito, así como en digitalización e industria 4.0. Sus soluciones están orientadas a mejorar la eficiencia de los procesos de reciclaje, avanzar en la digitalización industrial y contribuir a los objetivos de descarbonización de sus clientes.