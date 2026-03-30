Una delegación del Parlamento Vasco visita el Hospital Psiquiátrico de Álava

La delegación ha visitado varios servicios y dependencias del centro - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco ha visitado este lunes el Hospital Psiquiátrico de Álava junto a los principales responsables del centro.

La representación de la Cámara ha estado integrada por Elena Lete, Ander Añibarro, Irina Rabalo (PNV), Rebeka Ubera (EH Bildu), Aroa Jilete (PSE-EE), Laura Garrido (PP) y Amaia Martínez (Grupo Mixto-Vox), según ha informado el Parlamento en un comunicado.

La delegación ha sido recibida por un equipo de responsables de Osakidetza, entre los que se encontraban el director de Asistencia Sanitaria, Koldo Berganzo, y el jefe servicio intrahospitalario, Edorta Elizagarate.

Tras una presentación general, han visitado varios servicios y dependencias del centro: el área de Subagudos de Jóvenes, el Hospital de Psiquiatría de Alta Resolución, la sala de confort sensorial (Área de Rehabilitación Funcional), Terapia Ocupacional y el edificio de biomasa.