Deneb Medical de San Sebastián recibe 7,2 millones del Gobierno a través de la SETT para cirugía robótica de precisión

Visita del ministro Óscar López y de la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, a Deneb Medical - GOBIERNO DE ESPAÑA

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha visitado este sábado en San Sebastián la sede de Deneb Medical, empresa especializada en tecnologías avanzadas para cirugía de precisión, en la que el Gobierno, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), ha invertido 7,2 millones de euros.

Según ha informado el ministerio, López ha recorrido las instalaciones acompañado por los responsables de la compañía y por la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, y ha destacado que la operación permitirá "reforzar el arraigo de Deneb Medical en el País Vasco, garantizando el mantenimiento de su sede en San Sebastián y el crecimiento de su equipo". En la actualidad cuenta con 22 profesionales y está previsto que alcance los 90 empleados en 2032.

Durante la visita, el ministro ha podido conocer, de la mano del CEO de Deneb Medical los principales proyectos de la compañía, entre los que destacan IZAR, una plataforma de cirugía robótica de columna que combina robótica, fotónica, tecnología láser e inteligencia artificial y que automatiza los procedimientos quirúrgicos complejos, mejorando su precisión y seguridad. Esto permite a los médicos intervenir con precisión submilimétrica, lo que implica mayor seguridad para los pacientes, ha indicado el ministerio.

La operación de la SETT, formalizada a principios de septiembre, forma parte de una ampliación de capital público-privada de 14,7 millones de euros y se articula a través de la iniciativa Next Tech, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Gobierno enmarca esta inversión en su apuesta por la implantación de tecnologías avanzadas y la digitalización del ámbito sanitario, así como por el impulso a 'startups' y 'scale-ups' tecnológicas. La inversión en Deneb Medical se suma a otras operaciones de la SETT vinculadas a investigación e innovación en salud y medicina, entre ellas las realizadas en Heuristik, Onalabs, Clinicgram, Robopedics y Universal DX, según ha detallado.