Departamento de Salud registra 14.851 nuevos documentos de voluntades anticipadas, un 26% más que el año anterior

Consulta de Osakidetza - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas (RVVA) de Euskadi, gestionado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, registró en 2025 su mayor cifra anual, un total de 14.851 nuevos documentos, lo que supone un 26% más que el año anterior. Euskadi se mantiene como la segunda comunidad autónoma del Estado con mayor tasa de inscripciones, por detrás de Navarra, y muy por encima de la media estatal.

Según ha informado el Departamento de Salud, en Euskadi "cada vez más personas deciden dejar por escrito cómo desean ser atendidas si algún día ya no pueden expresar su voluntad". El documento, conocido como voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital "continúa experimentando un crecimiento sostenido".

En concreto, en 2025 Euskadi ha registrado 14.851 nuevos Documentos de Voluntades Anticipadas, un 26% más que el año anterior. Además de las nuevas inscripciones, el Registro de Voluntades Anticipadas de Euskadi también tramitó 819 sustituciones o modificaciones de documentos previamente inscritos.

Desde su creación en 2004, el Registro de Voluntades Anticipadas, gestionado por el Departamento de Salud, ha acumulado 76.683 inscripciones, de las que 69.451 corresponden a personas que actualmente son usuarias del Servicio Vasco de Salud y mantienen en vigor su documento. Esta cifra se ha duplicado en tan solo tres años y ha registrado su mayor cifra anual en 2025.

Los datos reflejan que cerca de 37 de cada 1.000 personas adultas tienen ya inscritas sus voluntades. Además, de cada personas mayores de 75 años --117 por 1.000 habitantes vascos-- tiene sus voluntades anticipadas en vigor inscritas en el RVVA.

NUEVAS INSCRIPCIONES

Del total de nuevas inscripciones contabilizadas en 2025, tres de cada cuatro personas tenían entre 46 y 75 años. De ellas, el 13% se formalizaron en Álava, (1.889), el 55% en Bizkaia (8.142), el 32% en Gipuzkoa (4.797). También se han roducido 23 inscripciones de fuera de Euskadi.

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, destacan por su mayor proporción de documentos inscritos en relación con su población adulta Donostia, Getxo y Zarautz.

Euskadi se mantiene como la segunda comunidad autónoma del Estado con mayor tasa de inscripciones según los datos del Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP), solo por detrás de Navarra y muy por encima de la media estatal (13,78 por cada 1.000 habitantes).

El Departamento de Salud destaca que el 86% de quienes registraron su documento eligieron representante, una figura "no obligatoria pero altamente recomendable". Cuando la persona ya no puede expresar su voluntad, la persona representante "vela por la correcta interpretación y el cumplimiento de la voluntad de quien firmó el documento".

El Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, creado en 2004, tiene como objetivo garantizar que las preferencias personales sobre cuidados y tratamientos médicos "consten accesibles para los profesionales sanitarios cuando la persona ya no puede expresarlas por sí misma".

De esta forma, las personas otorgantes voluntariamente podrán inscribir el otorgamiento, la modificación, la sustitución y la revocación de los documentos de voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad.

El documento de voluntades anticipadas puede formalizarse ante el personal médico y de enfermería habilitado, la persona encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, tres testigos o por el notario o notaria, en este último caso abonando los costes de notaría.

En la actualidad, un total de 890 profesionales de medicina y enfermería del sistema sanitario publico vasco se han habilitado para formalizar los documentos de voluntades anticipadas y, solo en 2025, lo hicieron 447 profesionales.