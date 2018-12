Departamento de Seguridad seguirá introduciendo mejoras para que no se vuelva a repetir otro 'caso Cabacas'

Actualizado 30/11/2018 13:11:37 CET

No se opondrá a que la familia sea resarcida económicamente, aunque la sentencia no sea firme y pueda recurrirse ante el Tribunal Supremo

VITORIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha asegurado que su Departamento y la Ertzaintza procederá a una "lectura atenta" de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia sobre el caso de Iñigo Cabacas, que condena a un oficial de la Ertzaintza a dos años de cárcel y determina que la actuación policial "no estaba justificada", para "seguir introduciendo mejoras" que eviten que se repitan episodios como éste, que acabó con el fallecimiento del joven aficionado del Athletic de Bilbao.

Además, Beltrán de Heredia ha asegurado que el Departamento no se opondrá a que la familia sea resarcida económicamente, aunque la sentencia no sea firme y pueda recurrirse ante el Tribunal Supremo.

La titular de Seguridad ha realizado esta declaración sobre la sentencia del caso Cabacas, de forma previa al acto de homenaje a las Delegaciones del Gobierno Vasco, organizado con ocasión del 80 Aniversario de la apertura de las delegaciones de Nueva York y Buenos Aires.

Estefanía Beltrán de Heredia ha apuntado que la resolución judicial "es clara y ya nadie cuestiona" que la muerte del aficionado del Athletic se produjo por el impacto de una pelota de goma, "en una actuación policial" que ya se reconoció que fue "un error irreparable".

En este sentido, ha mostrado el compromiso del Departamento y de la Ertzaintza de realizar "una lectura atenta" de la sentencia para "seguir introduciendo todas las mejoras necesarias" para que sucesos como el del 'caso Cabacas' no se vuelvan a producir.

Una vez más, ha trasladado a la padres de la víctima su "pesar" por la pérdida de un hijo, y ha recordado que el fallecimiento del joven marcó un "hito de inflexión" en la Ertzaintza que obligó a realizar "una lectura y reflexión autocrítica" y se cambiaron los métodos y procedimientos.

DEMANDA PATRIMONIAL

Estefanía Beltrán de Heredia ha recordado que hay una demanda patrimonial presentada por la familia de Iñigo Cabacas que, en estos momentos, está en suspensión. Según ha añadido, habrá que analizar si ahora es el momento de solicitar que se levante la suspensión, pero, en todo caso, ha precisado que, por parte del Gobierno Vasco, "no habría objeción".

La consejera ha explicado que todavía no se ha establecido una cifra, que deberá determinarse en el procedimiento. En este sentido, ha recordado que la resolución judicial de la Audiencia vizcaína no es firme, y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, pero el Departamento no tiene objeción, aun así, para que se levante la suspensión y a los padres de Cabacas se les pueda resarcir económicamente.