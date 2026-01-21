El deporte es la "red social más sólida" para un 85% de los adolescentes, según Elhuyar

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El deporte es la "red social más sólida" para un 85% de los adolescentes, según el proyecto Zurrunbiloa de Fundación Elhuyar, que analiza la salud mental de los jóvenes. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de Kutxa Fundazioa y el Ayuntamiento de Elgoibar, busca "transformar la mirada sobre la salud mental de los jóvenes".

En un comunicado, Fundación Elhuyar ha indicado que este estudio se ha llevado a cabo con más de 500 adolescentes y ha contado con la colaboración de varias personas especialistas, en especial del campo de la psicología, el entrenamiento deportivo, la investigación deportiva y la antropología.

Este proyecto, que busca hacer una reflexión en el ámbito deportivo, ha concluido que "quienes practican deporte tienen mejores marcadores de salud" y que el deporte, "además de fomentar la salud física, tiene la capacidad de fortalecer el sentimiento de pertenencia grupal de los adolescentes, dos variables fundamentales para la salud mental".

Así, "para el 85% de los y las adolescentes, el grupo deportivo es la red social más sólida" y "quedar fuera de la red de amistades que se crea en torno al deporte reduce su capacidad para pedir ayuda", de forma que "el 61% no pide ayuda cuando la necesita, frente a la tendencia general del 37% de los y las adolescentes, que sí la piden".

El proyecto Zurrunbiloa ha identificado también "varias dinámicas de presión", ha detectado "déficits respecto al género y la inclusividad" y ha hecho "propuestas para los agentes implicados en el deporte, con la colaboración de especialistas del campo de la psicología, entrenamiento deportivo, investigación deportiva y antropología".