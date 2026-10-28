Derio (Bizkaia) congela los impuestos y tasas municipales para 2027 e incorporará el nuevo impuesto turístico

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Derio (Bizkaia) ha aprobado en el Pleno municipal de octubre la congelación de los impuestos y tasas municipales para 2027. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), así como diferentes tasas vinculadas a servicios municipales, entre ellas las de recogida de residuos y alcantarillado, entre otros.

Según ha informado el consistorio, también permanecerán sin cambios las correspondientes al DUK (Derioko Udal Kiroldegia), txoko municipal y al servicio de comedor.

Asimismo, continuarán vigentes las bonificaciones y exenciones fiscales existentes, como las aplicables a personas con discapacidad en el impuesto de vehículos, los descuentos para vehículos eléctricos y ECO, las bonificaciones relacionadas con la eficiencia energética y la movilidad sostenible, y las previstas en el IBI para familias numerosas.

La congelación de los tributos se produce en un contexto de incremento de los costes asociados a la prestación y mantenimiento de los servicios municipales. De esta forma, las ordenanzas fiscales para 2027 mantienen los tipos impositivos y las tarifas vigentes, sin aplicar una subida general vinculada a la evolución de los precios.

IMPUESTO TURÍSTICO

El Pleno también ha aprobado las tarifas municipales del nuevo Impuesto sobre Estancias Turísticas, regulado por la Norma Foral 3/2026 de Bizkaia, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Este tributo se aplicará a las personas que pernocten en establecimientos de alojamiento turístico, con diferentes importes según la categoría y modalidad del establecimiento.

En Derio, las tarifas serán de 5,50 euros por persona y noche en hoteles de cinco estrellas; 4,50 euros en los de cuatro; 2,50 euros en los de tres; 1,75 euros en los de dos y 1,25 euros en los de una estrella.

Para los apartamentos turísticos se establece una tarifa de 3,50 euros y para las viviendas de uso turístico, de 6,50 euros. Las casas rurales tendrán una tarifa de 1,25 euros y los agroturismos, de 0,88 euros.

El impuesto establece un máximo de seis unidades de estancia gravadas por persona y alojamiento continuado, así como determinadas exenciones establecidas en la normativa (personas con discapacidad, menores de edad, por motivos de salud o causas de fuerza mayor).

CINCO HOTELES

Derio cuenta con cinco hoteles, el mayor número de la comarca de Uribe, además de seis viviendas de uso turístico y una casa rural, según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE) recogidos en el estudio de Nekatur.

En conjunto, el municipio dispone de 576 plazas de alojamiento turístico, lo que representa una intensidad turística del 7,90% respecto a su población (7.294 habitantes).