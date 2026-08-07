Derio (Bizkaia) invierte 2 millones en la reforma del polideportivo municipal

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Derio ha sacado a concurso público la ejecución de la primera fase del proyecto de reforma del polideportivo municipal de esta localidad vizcaína, que aborda el vestíbulo de acceso y espacios adyacentes, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad, eficiencia energética e imagen arquitectónica, así como adecuar los espacios de acceso, circulación y atención a las necesidades actuales de uso del equipamiento deportivo municipal.

Con un presupuesto de licitación de 1.979.404,96 euros (sin IVA), las empresas interesadas en llevar a cabo los trabajos (con un plazo de ejecución de 36 semanas) pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de septiembre.

Entre otras, las actuaciones incluyen: reforma integral del vestíbulo principal de acceso y de las zonas de circulación asociadas; demoliciones interiores y exteriores necesarias para la nueva configuración espacial; ejecución de nuevas estructuras metálicas, refuerzos estructurales y formación de nuevos huecos; renovación de fachadas, carpinterías exteriores y elementos de envolvente.

También se contempla en el proyecto: sustitución y adecuación de cubiertas e impermeabilizaciones en los ámbitos afectados; renovación de pavimentos, revestimientos, falsos techos y acabados interiores; adecuación de la accesibilidad, incluyendo recorridos, accesos y escaleras; renovación y adaptación de las instalaciones afectadas (electricidad, saneamiento, abastecimiento, iluminación, climatización y resto de instalaciones vinculadas a la actuación); y la sustitución e incorporación de mobiliario y equipamiento asociado al nuevo vestíbulo.

Otros trabajos a desarrollar son la urbanización y adecuación exterior vinculadas al acceso principal del edificio, así como la ejecución de las medidas necesarias para la mejora de la eficiencia energética y la estanqueidad de la envolvente en el ámbito de actuación.