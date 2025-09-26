Desalojada la escuela de Kontxa de Bilbao por un incendio en un transformador

Los bomberos acordonan la escuela de Kontxa para sofocar un incendio - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Juan Manuel Sánchez Marcos de Bilbao, conocido como la escuela de Kontxa, ha tenido que ser desalojado esta mañana ante la intensa humareda ocasionada por el incendio de un transformador.

Según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, a las 8.50 horas, una intensa humareda ha comenzado a salir del interior del centro escolar, por lo que se ha procedido a desalojar al personal y alumnado que se encontraba dentro a esa hora.

Los bomberos se han desplazado al lugar para sofocar las llamas, originadas en un transformador, y ventilar la escuela. Todavía a las 10.15 horas, los bomberos continuaban trabajando en el lugar.