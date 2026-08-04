Desalojada la estación de Metro de San Mamés en Bilbao por el incendio de una escalera mecánica

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BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estación de Metro de San Mamés, en Bilbao, ha sido desalojada debido al incendio registrado en una escalera mecánica en la mañana de este martes, que no ha provocado ningún herido, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El suceso se ha producido sobre las ocho menos diez de la mañana. Una de las escaleras mecánicas de la estación bilbaína de San Mamés se ha incendiado, lo que ha causado bastante humo.

Debido al incidente, la estación ha sido desalojada y permanece cerrada mientras los bomberos trabajan para sofocar el incendio, en el que no se han producido heridos.