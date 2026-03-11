Desalojan por precaución un edificio en Bermeo (Bizkaia) tras ser evaluado por técnicos municipales

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal, Ertzaintza, Bomberos y servicios sanitarios han procedido este miércoles al desalojo preventivo de los vecinos del edificio situado en Askatasun Bidea, 45, en el municipio vizcaíno de Bermeo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bermeo, tras la evaluación realizada por el personal técnico municipal desplazado al lugar, se ha decidido, por precaución y como medida de seguridad, desalojar el edificio hasta nueva orden.

No se han registrado personas heridas durante la intervención. El Ayuntamiento ha estado presente desde el primer momento, ayudando en la gestión de la situación y prestando apoyo a las familias afectadas. Desde el Ayuntamiento se ha solicitado respeto y privacidad para las familias en estos momentos.

En el lugar han intervenido efectivos de la Policía Municipal, Ertzaintza, Bomberos y servicios sanitarios, a quienes el consistorio ha agradecido su "rápida actuación y colaboración".