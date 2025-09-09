Desarrollan un nuevo reloj metabólico para ayudar a detectar signos tempranos de enfermedad y envejecimiento acelerado

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos del centro CIC bioGUNE, miembro de BRTA, ha desarrollado un reloj de envejecimiento metabólico para poder ayudar a detectar signos tempranos de enfermedad y de envejecimiento acelerado, a través de un análisis de sangre.

El trabajo de este equipo, liderado por el profesor José M. Mato, director general del centro, y Óscar Millet, responsable del Laboratorio de Medicina de Precisión y Metabolismo, ha sido publicado recientemente en npj Metabolic Health and Disease.

Este reloj de envejecimiento metabólico ofrece una nueva forma de detectar signos tempranos de enfermedad y seguir el proceso de envejecimiento mediante un análisis de sangre no invasivo.

La herramienta se basa en la metabolómica por resonancia magnética nuclear (RMN), una tecnología que analiza pequeñas moléculas presentes en la sangre. Con ayuda de algoritmos de aprendizaje automático, el equipo ha creado un modelo que predice la edad biológica de una persona, un indicador más preciso del estado de salud que la edad cronológica.

ESTUDIO

El reloj se ha desarrollado utilizando datos de más de 13.500 personas participantes en la cohorte Akribea, un estudio de salud a gran escala realizado en el País Vasco en colaboración con la Corporación Mondragón. En total, el conjunto de datos final ha incluido alrededor de 20.000 participantes de diferentes grupos de edad.

"Nuestro objetivo era obtener una medida independiente de la edad, más allá de la información de un pasaporte", explica Millet. Según ha apuntado, la importancia de este estudio radica en el hecho de que las discrepancias entre la edad cronológica y la edad metabólica dentro del espacio metabólico pueden revelar marcadores tempranos de enfermedad.

Los investigadores utilizaron el reloj para analizar muestras de sangre de personas con distintas enfermedades y, por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata, la edad metabólica media era casi cinco años mayor que su edad cronológica y, en personas con la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica (MASLD), la diferencia era aún mayor, de más de 14 años.

También descubrieron que distintos subtipos de MASLD mostraban patrones de envejecimiento diferentes, hallazgos que no suelen detectarse con las pruebas clínicas convencionales.

Además de predecir la edad biológica, la plataforma desarrollada por el equipo puede estimar más de 25 parámetros clínicos estándar, como niveles de inflamación o función renal, usando la misma muestra de sangre. Esto, según CIC bioGUNE podría permitir a los médicos obtener una "visión más completa del estado de salud de un paciente con una prueba única y no invasiva".