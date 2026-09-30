Descenso notable de las temperaturas diurnas, este jueves en Euskadi

Archivo - Nubes en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi un descenso notable de las temperaturas diurnas, que se situarán entre los 18 y los 22 ºC.

El cielo estará nublado, con lluvia, sobre todo en la mitad norte. A partir de la tarde, la lluvia será menos probable y la nubosidad tenderá a disminuir. El viento soplará del norte, predominando el noreste a partir del mediodía.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 ºC en la costa y los 18 ºC en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16 ºC enla costa y los 12 ºC en el interior.