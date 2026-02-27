Descenso de las temperaturas y chubascos ocasionales para este sábado en Euskadi

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un descenso de las temperaturas y chubascos ocasionales. Durante la primera mitad del día predominarán las nubes, con intervalos de nubosidad más compacta que dejarán precipitaciones intermitentes, más probables en la mitad norte.

Con el avance de la tarde se irán abriendo claros cada vez más amplios y los chubascos tenderán a espaciarse y a remitir progresivamente.

El viento soplará del noroeste y las temperaturas máximas se situarán en torno a los 11-14 ºC. Las mínimas del día se alcanzarán a últimas horas.