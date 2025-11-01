Descenso de las temperaturas y cielos muy nubosos, este domingo en Euskadi

Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 18:15

   BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi un ambiente más fresco y un descenso de las temperaturas en todo el territorio.

    Las temperaturas máximas rondarán los 14-16 ºC en el interior y los 17-18 ºC en el litoral. Los cielos, muy nubosos y que traerán chubascos, serán más frecuentes en la mitad norte. También habrá ratos sin lluvia y con algunos claros, sobre todo en Álava.

    El viento soplará del oeste-noroeste con rachas fuertes en el litoral.

