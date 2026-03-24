Descenso de las temperaturas y lluvias en la mitad norte, este miércoles en Euskadi

Archivo - Lluvia en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi el paso de un frente que hará descender las temperaturas máximas hasta los 11-14 grados y traerá lluvias en el norte.

El frente llegará al territorio durante la mañana y traerá nubosidad y precipitaciones, que afectarán especialmente a la mitad norte.

Predominará el viento de origen marítimo, fijándose durante la mañana del noroeste y del norte por la tarde, siendo algo molesto por momentos.

Las temperaturas máximas bajarán y rondarán los 11-14 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 2 grados en el interior y los 8 grados en la costa.