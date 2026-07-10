Descubiertas nueve personas usando medios electrónicos para copiar en los exámenes del permiso de conducir en Bizkaia

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BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la colaboración permanente con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha detectado a nueve personas que trataban de superar fraudulentamente el examen teórico para la obtención del permiso de conducción mediante la utilización de dispositivos electrónicos ocultos, según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, a petición y en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia, dentro de las medidas preventivas destinadas a preservar la integridad de las pruebas para la obtención del permiso de conducción y garantizar la seguridad vial.

Las intervenciones se han llevado a cabo en diferentes dispositivos de control desarrollados durante el último año y medio, en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Los nueve aspirantes, todos ellos residentes en diferentes localidades radicadas en Bizkaia, fueron sorprendidos en el aula de exámenes mientras utilizaban sofisticados sistemas electrónicos que les permitían transmitir las preguntas a una tercera persona situada en el exterior y recibir las respuestas en tiempo real.

Durante las distintas actuaciones se intervinieron numerosos dispositivos empleados para cometer el fraude, entre ellos teléfonos móviles, cámaras ocultas, gafas inteligentes con cámara integrada, pinganillos de reducido tamaño, inductores electrónicos, emisores inalámbricos, routers wifi, cableado y otros elementos tecnológicos especialmente preparados para dificultar su detección.

El método empleado requería la participación de una segunda persona desde el exterior del centro de exámenes. Mediante cámaras ocultas o dispositivos integrados en prendas de vestir y otros objetos, el aspirante transmitía las preguntas del examen, recibiendo posteriormente las respuestas a través de un sistema de audio prácticamente imperceptible.

SANCIONES

Como consecuencia de estos hechos, la Dirección General de Tráfico acordó la imposición de las correspondientes sanciones administrativas previstas en la normativa vigente, consistentes en una multa económica y la imposibilidad de presentarse a nuevas pruebas para la obtención del permiso de conducción durante un periodo de seis meses.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de fraudes "comprometen la seguridad vial al intentar obtener de forma ilícita una autorización administrativa que acredita los conocimientos y aptitudes necesarios para conducir con seguridad", motivo por el que mantiene una estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico para prevenir y detectar estas conductas.