El desfile infantil de Carnaval de Bilbao provocará este viernes cortes de tráfico en Abando y Casco Viejo

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desfile infantil de Carnaval de Bilbao provocará este próximo viernes, 13 de febrero, cortes puntuales de tráfico a su paso por las calles de Abando y el Casco Viejo, según ha informado el Ayuntamiento.

Las afecciones se producirán de 10.30 a 12.00 horas a medida que avance el desfile infantil de los Carnavales 2026, que saldrá de Jardines Albia y recorrerá Alameda Mazarredo, Gran Vía, Plaza Circular, calle Navarra, Arenal y la plaza Nueva.

Según han explicado desde el Consistorio, la organización facilitará el paso de vehículos y los accesos y salidas de los garajes afectados en función del paso de la 'kalejira' de Carnaval.