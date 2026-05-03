Se desploma un 47,5% la inversión vasca en el extranjero, con 2.521 millones gastados en 2025

Archivo - Nueva York, Estados Unidos, país principal destino de la inversión vasca en el extranjero - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas vascas invirtieron 2.521,4 millones de euros en el extranjero el pasado año, lo que supone un 47,5% menos que los 4.809,5 millones gastados en 2024, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por Europa Press.

En el conjunto del Estado se invirtió en 2025 en el extranjero por valor de 17.297 millones de euros, por lo que el País Vasco generó el 14,5% de la inversión en el exterior.

Madrid lideró la inversión más allá de la frontera con 8.950 millones de euros (el 51,7% del total estatal), seguida de Cataluña, con 3.436,5 millones (19,8%) y de Euskadi (2.521 millones), mientras Islas Baleares gastó en el exterior 552 millones, la Comunidad Valenciana 462 millones y Cantabria ocupó el sexto puesto con 452 millones.

Respecto a los países destino de las inversiones vascas en el exterior en 2025, Estados Unidos absorbió 1.359 millones de euros (un 54% de la inversión vasca), mientras que México logró 490 millones de euros (un 19,4% del total).

El tercer destino de las incursiones empresariales vascas en el exterior fue Australia, con 241,2 millones de euros, mientras Taiwán obtuvo 106 millones, Italia 105,5 millones, Brasil 92 millones, Polonia 46,2 millones y Francia 20 millones.

SECTORES

Del gasto total de las incursiones empresariales vascas en el exterior el pasado ejercicio, el 88,2% de dirigió al Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, con un desembolso de 2.224,6 millones de euros.

De este montante, el Comercio de energía eléctrica conllevó un gasto de 1.380 millones, la Producción de energía eléctrica de origen eólico absorbió 329,8 millones y la Producción de energía eléctrica de otros tipos alcanzó los 514,5 millones de euros.

El segundo sector en gasto en el exterior de las empresas vascas fue el de Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, en el que se gastaron 193,3 millones de euros (7,6% del total).

Las Actividades de construcción especializada fueron destino de 24 millones de euros, la Metalurgia (fabricación de productos de hierro y acero) supuso una inversión en el extranjero de 21,9 millones de euros para las empresas vascas, mientras en la Fabricación de otro material de transporte alcanzó los 20 millones, quedando la Fabricación de vehículos de motor y remolques con 9,5 millones de euros.

ÚLTIMOS EJERCICIOS

El País Vasco destinó en 2024 un total 4.809 millones de euros a sus inversiones en el extranjero, lo que supone triplicar los 1.356 millones empleados con este fin en 2023. Este gasto foráneo fue más alto de los últimos años y hay que remontarse al 2011 para encontrar un gasto superior, cuando se emplearon fuera 5.440,4 millones de euros en nuevos negocios.

Un año antes, en el conjunto del 2023, Euskadi fue la cuarta comunidad autónoma que más invirtió fuera de las fronteras españolas, solo superada por las comunidades de Madrid, Asturias y Cantabria.

La cifra de inversión vasca en el exterior del ejercicio 2023 fue un 56,3% inferior a los 2.654,2 millones gastados en 2022, y fue la cuantía más baja desde el año 2015, cuando se quedó en solo 546,2 millones. En 2016 ascendió a 3.385 millones, para caer a 1.860 millones al año siguiente y volver a reducirse a 1.513 millones en 2018.

En 2019 las incursiones de compañías vascas en el extranjero representaron un montante de 1.624 millones, cifra que aumentó hasta los 3.545 millones al año siguiente (cifra más alta de la última década). El flujo de inversión bruta en el exterior se situó en 3.337 millones en 2021 y descendió hasta 2.654,2 millones el año posterior.