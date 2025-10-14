Destinan más de 755.000 euros para consolidar las estructuras asociativas de la economía social en Euskadi

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco ha aprobado nuevas ayudas, que ascienden a 755.800 euros, para consolidar las estructuras asociativas de empresas y entidades de economía social de Euskadi para 2025.

Esta convocatoria, aprobada en el consejo de Gobierno, está dirigida a cooperativas, sociedades laborales, entidades de economía solidaria, centros especiales de empleo y organizaciones intersectoriales de trabajadores autónomos con al menos dos años de antigüedad.

Las actividades subvencionables incluyen gastos de personal, funcionamiento, asistencia y representación en órganos institucionales, servicios externos como auditorías o informes jurídicos, y amortizaciones.

Los importes máximos de las ayudas varían según el tipo de entidad, alcanzando hasta 455.800 euros para entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, 100.000 euros para otras cooperativas y confederaciones, 150.000 euros para estructuras de economía social solidaria y centros especiales de empleo, y 50.000 euros para organizaciones de autónomos.

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de País Vasco. La resolución de concesión o denegación de las subvenciones será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica. Las entidades beneficiarias y las cuantías concedidas serán comunicadas de forma individualizada.