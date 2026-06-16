Destrozan cuatro cámaras de videovigilancia en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz

Cámara de videovigilancia en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local investiga la vandalización de al menos cuatro cámaras del sistema de videovigilancia instalado en la zona centro de la ciudad, presentes en varias ubicaciones del Casco Medieval, y en una primera estimación se calculan daños por valor de varios miles de euros. Igualmente, se han producido ataques sobre varias de las cámaras que controlan los accesos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Fuentes municipales han señalado que los ataques comenzaron el pasado viernes con la utilización de pintura y en actos posteriores se ha procedido a golpear estos dispositivos hasta inutilizarlos. La policía ha abierto el correspondiente atestado y está recabando toda la información que permita localizar a las personas responsables de estos hechos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, César Fernández de Landa, ha mostrado su "total rechazo y condena" por lo sucedido. "Una persona que comete una acción de este tipo solo puede considerarse un delincuente que trata de cubrirse las espaldas. Vamos a hacer todo lo posible para encontrar y hacer pagar a los responsables de estos destrozos que perjudican a toda la ciudad", ha manifestado.