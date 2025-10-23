Desviados dos vuelos en el aeropuerto de Bilbao por las fuertes rachas de viento

Archivo - Avión desviado desde el aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos vuelos procedentes de Barcelona han tenido que regresar al aeropuerto de origen ante la imposibilidad de aterrizar en el aeródromo de Bilbao, debido a las fuertes rachas de viento reinante.

Según ha informado Aena a Europa Press, los desvíos se han registrado antes de las 7.30 horas de este jueves, pero poco después los aviones han comenzado a tomar tierra en La Paloma.

A primera hora de la jornada, el viento en Euskadi ha soplado del suroeste, pero ha girado a noroeste de madrugada, arreciando y soplando con fuerza, sobre todo en zonas de la costa y áreas de montaña.