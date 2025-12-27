Desviados por la niebla cuatro vuelos que tenían previsto aterrizar en Bilbao

Archivo - Un avión desviado en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
Cuatro vuelos que tenían previsto aterrizar a primera hora de este sábado en Bilbao han tenido que ser desviados al aeropuerto de Santander debido a la niebla reinante en el aeródromo bilbaíno.
Según han informado a Europa Europa Press fuentes de Aena, dos de los aviones procedían de Madrid, otro de Barcelona y el cuarto de Mallorca. Una vez en Santander, los pasajeros han sido trasladados a la capital vizcaína por carretera.