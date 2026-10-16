Detenida en Burgos una pareja por simular un atraco en Irun (Gipuzkoa) el pasado mes de febrero

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BIZKAIA. - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, residentes en este Burgos, han sido detenidos en esta ciudad como presuntos responsables de un delito de robo con violencia ocurrido el pasado 4 de febrero en el Bar Naroa de la localidad guipuzcoana de Irun. Los arrestados habrían concertado previamente el falso atraco para apoderarse de la recaudación del establecimiento.

La investigación de los hechos fue desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Irun que, tras el análisis de las circunstancias del supuesto robo y de las diferentes pruebas e indicios obtenidos durante las pesquisas, determinó que podría tratarse de un delito previamente concertado y, por tanto, falso.

Los hechos se remontan al pasado 4 de febrero cuando dos individuos accedieron al establecimiento y, presuntamente, llevaron a cabo un robo con violencia en el que resultó víctima una de las trabajadoras. La denuncia fue presentada posteriormente por la propietaria del bar y se abrió la correspondiente investigación por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Irun.

Durante las pesquisas los agentes analizaron -entre otros elementos- las imágenes de los sistemas de video-vigilancia, los informes elaborados por Policía Científica y las circunstancias que rodearon el desarrollo del supuesto robo.

Fruto de ese estudio, y más concretamente de la información que arrojaban las imágenes, los investigadores detectaron diversos comportamientos que, a su juicio, no resultaban compatibles con una actuación completamente ajena al delito por parte de la trabajadora.

El avance de la investigación permitió igualmente establecer coincidencias entre las características físicas de las personas que se estaban investigando y las de los autores que aparecen en las imágenes y se detectó que uno de esos investigados había sido captado por cámaras de seguridad en fechas anteriores vistiendo prendas y calzado coincidentes con los utilizados por uno de los autores durante el supuesto robo.

CONCERTADO

A estos elementos se sumaron otros indicios obtenidos por los agentes de la Comisaría de Irun durante la investigación que, valorados conjuntamente, apuntaron al hecho de que el supuesto robo podría haber sido previamente concertado con el objetivo de sustraer los 1.613,50 euros que se encontraban en la caja registradora del establecimiento.

Una vez se determinó la identidad, las personas presuntamente implicadas y constatado que ambas habían abandonado su residencia en Irun y se habían trasladado a Burgos, se solicitó la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Burgos para proceder a su localización.

Establecido el citado contacto, estos informaron que las personas se encontraban detenidas en ese mismo momento en ingresadas en los calabozos de de Policía Nacional de Burgos por la autoría de un robo con fuerza que habían practicado en las últimas horas.

Los presuntos autores de ambos hechos, ambos de 24 años de edad y con numerosos antecedentes policiales, naturales de Burgos e Irun respectivamente y relacionados sentimentalmente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargos. Actualmente se continúa con las actuaciones derivadas de la investigación.