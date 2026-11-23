Comisaría de la Ertzaintza en Sestao - ERTZAINTZA

BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 49 años de edad, fue detenida este pasado domingo en Sestao (Bizkaia) por agredir con un cuchillo a otras tres personas en el transcurso de una pelea. Una de las víctimas tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las ocho de la tarde de este pasado domingo, la Ertzaintza fue alertada de una pelea en la Plaza del Kasko de la localidad de Sestao.

Las patrullas en funciones de protección ciudadana que se dirigieron al lugar pudieron confirmar que tres personas habían resultado heridas mediante arma blanca, las cuales se habían dirigido a un centro sanitario de la localidad para ser asistidas.

Las víctimas eran una mujer, de 26 años, que sufrió una herida incisa a la altura de la clavícula y otra, de 28 años, que fue finalmente evacuada al Hospital de Cruces, al presentar una herida en el tórax. Además, también resultó herido un hombre, de 27 años, con cortes en las manos.

Los agentes intervinientes, en base a las indagaciones realizadas en el lugar de los hechos y a través de los testimonios aportados por las personas heridas y otras, testigos de lo ocurrido, pudieron identificar y detener allí a una mujer, de 49 años, como presunta autora de un delito de lesiones con arma blanca.

La arrestada, que cuenta con cuatro investigaciones anteriores con la Ertzaintza, fue trasladada a dependencias policiales para instruir las correspondientes diligencias.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas que han motivado esta agresión y localizar el arma blanca utilizada, presumiblemente un cuchillo, por la mujer detenida.