Detenida en Vitoria-Gasteiz una mujer de 41 años cuando intentaba acceder a una vivienda con una palanqueta

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta medianoche a una mujer de 41 años cuando intentaba entrar para robar a una vivienda con una palanqueta, por lo que ha sido acusada de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Según ha informado este martes la Policía Local en un comunicado, los hechos han sucedido poco después de las 23.30 horas de este lunes, cuando la Central de Coordinación Policial pidió a una patrulla de servicio nocturno que se dirigiera a la calle Cubo, ya que una persona estaba intentando acceder a un domicilio con una palanqueta.

Los agentes localizaron a la acusada en el interior del portal, en posesión de una herramienta "tipo barra de uñas". Una vez los agentes hablaron con el propietario de la vivienda, detuvieron a la autora de los hechos.