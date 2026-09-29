Detenida en Vitoria-Gasteiz una mujer por amenazar de muerte a su exnovia con un cuchillo

VITORIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado lunes, por la noche, a una mujer de 31 años por amenazar a exnovia, a la que advirtió, desde ua bentana, de que bajaría con un cuchillo a matarla, por lo que ha sido acusada como presunta autora de un delito de amenazas graves con arma blanca, en el ámbito de la violencia doméstica.

Según ha informado este martes el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado, los hechos se produjeron minutos antes de las 22.00 horas cuando una llamada al 092 solicitaba presencia policial en el barrio de Ariznabarra ya que, según la demandante, una mujer la estaba persiguiendo y acosando.

Una vez en el lugar, los agentes llegaron al lugar, se entrevistaron con la víctima, quien les manifestó que unos minutos antes se encontraba junto a una amiga en la calle cuando su exnovia comenzó a gritarles, insultarles y amenazarles desde una ventana próxima con que bajaría con un cuchillo a matarlas.

Asimismo, la patrulla escuchó también las versiones de las otras dos mujeres y en un registro superficial localizó una navaja a la presunta agresora, por lo que procedió a su detención.