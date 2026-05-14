Detenidas cuatro personas en Euskadi por estafar más de 400.000 euros invertidos en criptoactivos

Desarticulada una banda criminal dedicada a estafas con criptoactivos en Euskadi - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, han sido detenidos por estafar más de 400.000 euros en inversiones en criptoactivos en el marco de la operación "FakeStake", con lo que ha quedado desarticulada una organización criminal asentada en Euskadi dedicada a estafas con monedas digitales y al posterior blanqueo del dinero obtenido. Un juzgado de Getxo (Bizkaia) ha decretado el ingreso en prisión para el cabecilla, que contaba con antecedentes por actividad de inversión financiera.

La operación se ha desarrolaldo por la Guardia Civil y las investigaciones se iniciaron tras la denuncia interpuesta por una mujer que aseguró que había invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos atraída por su alta rentabilidad. Sin embargo, al intentar recuperar el dinero, le resultó imposible.

Gracias a un análisis técnico y financiero, se pudo detectar movimientos sospechosos vinculados a activos digitales. A través del estudio de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas (aplicaciones donde se almacenan estos activos), los investigadores destaparon un entramado criminal especializado.

Este grupo utilizaba un método conocido como 'Pig Butchering', de forma que se ganaba la confianza de las víctimas durante semanas o meses, normalmente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería para convencerlas para invertir en plataformas de criptomonedas con promesas de alta rentabilidad.

La banda criminal empleaba contratos inteligentes, programas informáticos que se ejecutan a través de un registro digital descentralizado de transacciones. Estos contratos estaban manipulados para que, al interactuar con ellos, las víctimas concedieran permisos sin saberlo, permitiendo a los delincuentes vaciar sus fondos de forma automática y casi inmediata.

La organización criminal estaba basada en vínculos familiares, en la que cada miembro desempeñaba un papel concreto. Contaban con una dirección técnica encargada de crear y controlar los sistemas digitales y las carteras finales y una red logística responsable de gestionar cuentas y movimientos iniciales del dinero.

Además, existían personas especializadas en dificultar el rastreo del dinero mediante múltiples operaciones y colaboradores que movían fondos a través de entidades financieras digitales. Se trataba de un complejo sistema de blanqueo de capitales Para dar apariencia legal al dinero obtenido, la organización utilizaba una red de más de 140 cuentas bancarias, muchas de ellas aún activas, además de sociedades mercantiles sin actividad real utilizadas para ocultar el origen ilícito del dinero.

El dinero era fraccionado y movido a través de distintos canales para dificultar su seguimiento. Durante la fase de explotación de la operación, se realizó un registro en una vivienda de Vitoria-Gasteiz (Álava) en el que se intervinieron 30 tarjetas bancarias de diferentes entidades, documentación bancaria y anotaciones con cuentas, un móvil con varias carteras de criptomonedas y sus claves de acceso, un dispositivo de almacenamiento con documentación utilizada para las estafas, una "billetera fría" (dispositivo físico utilizado para guardar criptomonedas de forma offline) y un vehículo utilizado por la organización.

En la investigación ha participado la Unidad de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, el Equipo @ y Policía Judicial de Guardia Civil. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, que ha decretado el ingreso en prisión para el cabecilla de la trama, quien contaba con antecedentes relacionados con actividades de inversión financiera y ya había sido objeto de otras actuaciones por hechos de similar naturaleza.

La Guardia Civil continúa trabajando en la investigación para determinar la posible existencia de más víctimas, ya que presuntamente hay perjudicados en otras provincias del territorito del Estado.