Detenidas cuatro personas en Labraza (Álava) tras encadenarse en las obras del parque eólico

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este viernes a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por un delito de desobediencia a agente de la autoridad y negativa a identificarse, después de encadenarse en las obras de instalación de aerogeneradores en el término de Labraza (Álava).

Los hechos han tenido lugar minutos antes de las once de la mañana, cuando, según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha sido alertada de que varias personas se encontraban interrumpiendo el desarrollo de la instalación de un parque eólico en la zona de Labraza y algunas se habían encadenado en el lugar.

Allí se han desplazado patrullas de la Ertzaintza, que finalmente han procedido al arresto de cuatro de las personas encadenadas por desobediencia a agentes de la autoridad y negativa a identificarse. Las personas detenidas han sido trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.