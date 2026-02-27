Detenidas dos personas en Irun y Hondarribia tras localizar sustancias estupefacientes en los vehículos que conducían

Dinero y sustancias estupefacientes incautadas a dos detenidos - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en los municipios guipuzcoanos de Irun y Hondarribia a dos hombres, de 33 y 30 años, por sendos delitos contra la salud pública. Las patrullas han interceptado los coches que conducían y han ocupado en su interior diversas cantidades de diferentes drogas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una de las detenciones se ha registrado esta pasada medianoche, cuando agentes de la comisaría de Irun han reconocido en el Paseo de Colón a un conductor al volante de un coche, a pesar de tener retirados los puntos del permiso de conducir. La patrulla le ha interceptado tras haber realizado este un giro prohibido y ha procedido a realizar a la persona un test de drogas, el cual ha arrojado un resultado positivo.

Los ertzainas han realizado un registro preventivo en el vehículo y han encontrando en la puerta del conductor y entre los dos asientos delanteros tres envoltorios que, según los primeros indicios, contenían pequeñas cantidades de cocaína, metanfetamina y marihuana.

Al proceder a la detención del hombre, acusado de un presunto delito contra la salud pública, este se resistió violentamente, por lo que también se le han abierto diligencias como investigado por un delito de resistencia grave a la autoridad. El detenido, de 33 años, portaba entre sus pertenencias 815 euros, que fueron ocupados como evidencia del presunto delito contra la salud pública.

La segunda detención se ha registrado en la tarde de este pasado jueves en Hondarribia. Una patrulla de Protección Ciudadana fue advertida de la actitud sospechosa de un hombre que se había montado en un vehículo. Los agentes pararon el coche e identificaron al conductor, que presentó un permiso de conducir extranjero.

En el registro preventivo del maletero, el recurso policial localizó en una bolsa dos placas de hachís, forradas en plástico y con diferentes inscripciones. Cada una de ellas pesaba aproximadamente 100 gramos. Por este motivo, se procedió a la detención de la persona, de 30 años, por un presunto delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Unidad Canina y de la sección ETEN han inspeccionado este viernes más a fondo el vehículo de la persona arrestada y el perro ha detectado un trozo de hachís en la zona de los asientos traseros, el cual ha sido ocupado como nueva evidencia.

Los dos detenidos serán puestos a disposición judicial, una vez finalicen las correspondientes diligencias en dependencias de la Ertzaintza de Irun.