Detenidas dos personas por robar en una vivienda de Amurrio y sustraer un vehículo

BILBAO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada a dos jóvenes por robar en una vivienda unifamiliar de Amurrio (Álava) y apropiarse de un turismo que estaba estacionado en el exterior de la casa, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Poco antes de las dos de esta madrugada, una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por la carretera A-625 a su paso por el municipio de Amurrio, realizando labores de seguridad ciudadana, ha observado cómo un turismo circulaba de forma anómala y daba bandazos invadiendo el carril contrario.

Los agentes han procedido a detener el vehículo y a identificar a sus dos ocupantes quienes, al ser preguntados por la propiedad del coche, han manifestado que no era de ellos y que se lo habían encontrado con las llaves puestas. Asimismo, en su interior se han localizado cuatro teléfonos móviles y otros objetos de presunta procedencia ilícita.

A continuación, se ha procedido a realizar una serie de averiguaciones que han permitido determinar que el automóvil era de alquiler y su arrendatario lo había dejado estacionado en el exterior de su casa de Amurrio.

Esta misma persona al recibir la llamada policial ha comprobado que habían entrado en su domicilio. Una de las puertas de acceso estaba forzada y había diversos objetos esparcidos por el jardín que deberían estar en el salón.

También, se ha podido confirmar que tanto las llaves del turismo como varios de los enseres encontrados en el vehículo habían sido sustraídos de su vivienda mientras estaban durmiendo. Tras estas informaciones se ha arrestado a los dos sospechosos.

Por otro lado, al conductor del coche se le han abierto diligencias como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca el permiso de conducir, y por encontrarse bajo la influencia de sustancias estupefacientes, al dar positivo en la prueba de drogas.

Los dos detenidos, de 20 y 23 años, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes. Ambos tienen antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio.