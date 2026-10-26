Detenidas nueve personas por los incidentes de Bilbao tras la manifestación contra Vito Quiles

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han sido detenidas esta tarde en Bilbao durante los incidentes ocurridos tras una concentración de jóvenes que protestaban contra el acto del agitador Vito Quiles fuera de la Universidad de Deusto, que él mismo ha suspendido ante posibles altercados.

En un comunicado, el Departamento vasco de Seguridad ha condenado firmemente los altercados que se están produciendo esta tarde-noche en las calles de Bilbao.

Desde las siete de esta tarde, un grupo de personas concentradas para denunciar la prevista presencia de Vito Quiles en las inmediaciones de la Universidad de Deusto está provocando incidentes en las calles de Bilbao. Ese mismo grupo de personas se ha dirigido hacia la Ertzain-Etxea de Deusto con piedras. En el camino han dado fuego a una de las motos de la Policía Municipal de Bilbao.

Vito Quiles ha desconvocado el acto previsto en Bilbao. Esta persona ha llamado a las 14.00 horas a la Ertzaintza para sondear la posibilidad de trasladar su acto a otra ubicación, pero se le ha comunicado taxativamente que no cabía otra opción. A las 16.06 horas ha comunicado, por escrito, que desistía de llevar a cabo el acto.

"Todo esto hace pensar que estas personas que a estas horas están provocando incidentes actúan de manera premeditada con la única intención de causar disturbios", ha denunciado la Consejería de Seguridad.