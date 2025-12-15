Detenido en Álava hacer fotografías a menores en la vía pública y manipularlas con IA para crear pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Álava por fotografiar a menores en la vía pública y manipularlas con IA para crear pornografía infantil. - POLICÍA NACIONAL
VITORIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido en Álava a un hombre acusado de producir pornografía infantil a través de herramientas de inteligencia artificial (IA), llegando incluso a tomar fotografías de menores en la vía pública o piscinas municipales para posteriormente manipularlas y desnudar a las víctimas.
La investigación se inició el pasado mes de agosto y, debido a las avanzadas técnicas de anonimización en la red que utilizaba, la localización del acusado ha sido compleja, según fuentes policiales.
Finalmente, los agentes lograron ubicarlo en la provincia de Álava el pasado 18 de noviembre y, tras un registro en su domicilio, lo arrestaron como presunto autor de un delito de corrupción de menores mediante la producción y tenencia de pornografía infantil.