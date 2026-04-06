Detenido en Berriz tras apuñalar a su pareja, herida de gravedad

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, que ha resultado herida de gravedad. Sus hijos y un vecino han conseguido frenar la agresión, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre las 7.20 horas de este lunes, una llamada telefónica ha alertado a la Ertzaintza de un posible apuñalamiento en un piso de Berriz.

Los agentes desplazados al lugar han encontrado al agresor en la calle, tras lo que ha sido reducido, y a la víctima, de 38 años, en el interior del piso en estado grave, con varias heridas por arma blanca.

Después de particarle la primera patrulla un torniquete, la mujer ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces, en Barakaldo.

Al parecer, el hombre ha apuñalado repetidas veces a su pareja, una agresión que han conseguido frenar los cuatro hijos de la pareja y un vecino. Una de las hijas de la víctima, de 15 años, ha resultado herida de pronóstico más leve al interceder para parar la agresión.

El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos acontecidos.