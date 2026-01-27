Detenido en Bilbao por agresión sexual a una mujer

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 25 años, ha sido detenido en Bilbao por un delito contra la libertad sexual tras la denuncia interpuesta por una mujer por una agresión sexual, con acceso carnal, ocurrida en el interior del vehículo del acusado.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes en Bilbao. Patrullas de Protección Ciudadana destinadas en la comisaría de la capital vizcaína se trasladaron hasta el hospital de Basurto al tener conocimiento de que una mujer que se había personado en el centro médico aseguraba haber sufrido una agresión sexual.

Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar contactaron con la mujer y pusieron en marcha el protocolo para víctimas de agresión sexual.

En la tarde de ayer, la víctima, de 24 años, fue trasladada hasta dependencias de la Ertzaintza donde interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual, con acceso carnal, ocurrida durante las primeras horas de la madrugada del lunes, en el interior del vehículo del presunto agresor.

Las primeras gestiones de investigación apuntaron a que el autor de los hechos había sido un hombre, de 25 años, que fue arrestado, a última hora de la noche, por un delito contra la libertad sexual.

El hombre fue trasladado a la comisaría de Bilbao para seguir con las diligencias policiales y, una vez finalizadas, ser puesto a disposición judicial. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.