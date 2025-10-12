Detenido en Bilbao tras tirar al suelo a una mujer y arrancarle la cadena de oro que llevaba al cuello

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un delincuente habitual de 22 años ha sido detenido en Bilbao, acusado de un delito de robo con violencia, tras asaltar a una mujer en el barrio bilbaíno de San Francisco, a la que tiró al suelo y le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El incidente se produjo a las doce menos veinticinco de la pasada noche en Bilbao. Dos mujeres caminaban por el barrio de San Francisco cuando una individuo se acercó a una de ellas y le propinó un empujón, tirándola al suelo. El asaltante trató de arrebatarle unas gafas de sol y el bolso que portaba, sin conseguirlo, pero le arrebató una cadena de oro que llevaba en el cuello.

Durante el forcejeo, un agente de la Ertzaintza libre de servicio y un ciudadano que se encontraban en el lugar socorrieron a la víctima y consiguieron retener al sospechoso, que mordió en un dedo de la mano al viandante mientras era reducido.

Poco después, una patrulla de la Ertzaintza se personaba en el lugar y procedía a la identificación y posterior arresto del presunto asaltante, un hombre de 22 años de edad con antecedentes policiales.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente ser puesto a disposición judicial.