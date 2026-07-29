Detenido en Bilbao un varón, que suma once arrestos este año, por robar una cadena de oro a una mujer

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 33 años de edad, que ha sido arrestado este año en once ocasiones y se le atribuyen 35 sustracciones en comercios, fue detenido este pasado martes en Bilbao por robar una cadena de oro a una mujer de 76 años, a la que abordó a la entarda de sus domicilio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio en el barrio de Zurbaran, cuando una mujer, de 76 años, tomó el ascensor para subir a su piso. En ese mismo momento un hombre entró al portal y subió por las escaleras, abordando a la víctima cuando se disponía a entrar en su casa.

De forma violenta le arrancó la cadena que llevaba al cuello y le propinó un empujón que provocó que se golpeara contra la puerta de una vivienda contigua y cayera al suelo. Acto seguido, el autor del robo huyó por las escaleras.

Las investigaciones realizadas desde la comisaría de Bilbao han permitido identificar al autor de este delito, que este pasado martes fue localizado y detenido en la zona de Las Cortes.

Se trata de un individuo de 33 años con numerosos antecedentes policiales. De hecho, según el Departamento de Seguridad, en lo que llevamos de 2026 ha sido arrestado en once ocasiones, en su mayoría por delitos contra el patrimonio. Asimismo, se le atribuyen 35 sustracciones en comercios en lo que va de año. El detenido fue puesto ayer por la tarde a disposición judicial.