Detenido tras comprar con una tarjeta robada del interior de un vehículo en Bilbao

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido detenido en Bilbao tras realizar cargos en varios comercios de Bilbao con una tarjeta de débito sustraida del interior de un conche estacionado en Bilbao. El arrestado también se apropió de una prenda de abrigo y una mochila.

Según ha informado la Ertzaintza, el robo se produjo alrededor de las 14.30 horas de este pasado martes, en una céntrica calle de Bilbao en la que la víctima estacionó su vehículo. El delincuente aprovechó la ausencia del propietario para sustraer una chaqueta y una mochila, en cuyo interior tenía ropa, la cartera y una tarjeta de débito.

Cuando la víctima se dispuso a recoger el vehículo se percató de que le faltaban sus enseres y denunció el robo en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza en Indautxu. Además, constató que se estaban realizando cargos con la tarjeta sustraída en diferentes establecimientos comerciales de Bilbao.

Debido a la rapidez de la denuncia, la Ertzaintza, con la colaboración ciudadana, logró identificar y detener al presunto autor en el Casco Viejo de la capital vizcaína. En el momento del arresto, el sospechoso portaba la chaqueta y la mochila sustraídas, que fueron devueltas a su propietario. El arrestado, un hombre de 39 años con antecedentes policiales similares, pasó a disposición judicial el mismo martes.