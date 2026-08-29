Detenido el conductor de un VTC en Gipuzkoa acusado de realizar tocamientos y besar a una clienta

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SAN SEBASTIÁN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes a un hombre, de 37 años y conductor de un VTC, acusado de agredir sexualmente a una clienta, una joven de 23 años, a la que realizó tocamientos y besó en la cara sin su consentimiento, durante un desplazamiento hacia la localidad guipuzcoana de Usurbil.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, pasadas las once y media de la noche. La víctima, una mujer de 23 años, había solicitado el servicio de un Vehículo de Transporte con Conductor para realizar un desplazamiento.

A la llegada al destino solicitado por la mujer, el conductor comenzó a comportarse de manera extraña, dando vueltas sin sentido, realizándole preguntas personales y bloqueando las puertas. La joven, alertada por la situación, mandó un mensaje a un amigo suyo advirtiendo del comportamiento del conductor.

En un momento determinado, el hombre aparcó el vehículo y comenzó a realizar tocamientos a la chica, llegando a conseguir darle un beso en la cara e intentando abalanzarse sobre ella. En ese ínterin, el amigo de la víctima la llamó por teléfono, hecho que sobresaltó al agresor, que salió del vehículo, lo que desbloqueó las puertas y permitió a la mujer escapar mientras el presunto agresor la perseguía.

Ella consiguió alertar a un familiar que fue a buscarla, tras lo cual acudió a la comisaría de Hernani donde interpuso la correspondiente denuncia. La investigación determinó que el presunto autor sería un hombre de 37 años al que se consiguió detener la tarde de este viernes. El detenido permanece en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial a la finalización de las diligencias pertinentes.