Detenido cuando intentaba cruzar la frontera con 125 kilos de cocaína en una furgoneta, en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue detenido el pasado día 28 de enero cuando intentaba cruzar la frontera en Irun (Gipuzkoa) en dirección Francia con 125 kilos de cocaína que eran transportados por una furgoneta con matrícula alemana, según ha informado la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de la ciudad fronteriza.

La intervención tuvo lugar durante la realización de uno de los habituales controles fronterizos que se hacen con el objetivo de "luchar contra el tráfico internacional de sustancias estupefacientes" en la demarcación policial de Irun, teniendo en cuenta la proximidad de la misma con la frontera hispano-francesa.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial y de la Unidad de Extranjería y Fronteras, todos ellos pertenecientes a la Comisaría Local de Policía Nacional de Irun, en colaboración con la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior del País Vasco, participaron en el dispositivo.

Con perros especializados en la detección de drogas, establecieron este dispositivo en el peaje próximo a al barrio irundarra de Ventas para llevar a cabo un control sobre los camiones y las furgonetas que se disponían a abandonar el territorio español en dirección a Francia.

Durante la ejecución del control, se detectó una furgoneta, con matrícula alemana, que fue interceptada al intentar eludir el citado control policial que se había establecido en el lugar. Una vez los agentes dieron el alto al conductor de la furgoneta, pudieron comprobar que se trataba de un varón con nacionalidad británica, quien mostraba claros signos de nerviosismo.

Tras llevar a cabo la identificación de esta persona, procedieron a llevar a cabo la inspección de la furgoneta, por parte de los Guías Caninos junto con sus perros especializados, los cuales marcaron, "de manera inequívoca", las paredes de la zona de carga de la furgoneta.

Los agentes realizaron un registro en profundidad del vehículo y comprobaron que contenía, ocultos en un doble fondo, un total de 125 paquetes, perfectamente precintados, que resultaron contener cocaína, los cuales arrojaron un peso total, aproximado, de 125 kilos.

Tras el hallazgo, y al no dar el conductor de esta furgoneta, respuesta alguna sobre el origen y destino de esta droga, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El varón fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, que decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.