Detenido en Eibar (Gipuzkoa) por distribuir entre 80.000 y 100.000 euros en billetes falsos

MADRID/BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado dos operaciones contra la distribución de 'dinero de película' o 'Movie Money', billetes con la finalidad de ser utilizados en producciones cinematográficas con un diseño y tamaño similar a los originales, en Eibar (Gipuzkoa) y Palencia. Los investigadores estiman que el arrestado en Eibar habría distribuido entre 80.000 y 100.000 euros falsos.

En la operación de Eibar los agentes localizaron e intervinieron 4.300 euros falsos en billetes de 100 euros y detuvieron a un individuo, mientras que en Palencia se intervinieron 300 unidades falsas de reproducciones de billetes de 5, 10, 20 y 50 euros y se detuvo a cuatro personas. Ambas operaciones se iniciaron hace unos meses cuando los investigadores detectaron un fuerte incremento de este tipo de billetes.

La operación de Eibar comenzó el pasado mes de marzo, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron la presencia de una persona dedicada a la venta de billetes falsos a través de Internet. El investigado aseguraba que se trataba de billetes de "muy buena calidad" y que, incluso, podían engañar a las máquinas de los comercios, algo que, asegura la policía, es "absolutamente falso".

Tras varias pesquisas, los agentes identificaron y localizaron al responsable de los hechos quien, junto a otras persona, operaba en el País Vasco (San Sebastián y Bilbao), estableciéndose en ese momento un equipo conjunto de investigación con la Ertzaintza.

Además, los agentes descubrieron que el detenido no solo vendía billetes falsos a través de Internet a todo el Estado, sino que también los distribuía por tiendas y comercios, así como para el uso de estos como dinero falso y no para actividades legales. Los investigadores estiman que habría distribuido entre 80.000 y 100.000 euros falsos. La operación sigue abierta y no se descarta la detención de más personas.

La operación de Palencia comenzó hace casi dos meses, cuando los agentes detectaron que estaba introduciendo una moneda falsa (billetes con valor facial de 20 y 50 euros) en diferentes establecimientos comerciales de Palencia. Según las denuncias e informaciones aportadas, se trataba de jóvenes de entre 17 y 22 años que pagaban con billetes falsos en diferentes establecimientos.

El distribuidor tenía su propia red organizada de jóvenes que se encargaban de colocar los billetes en los establecimientos comerciales para luego repartirse las ganancias obtenidas al 50%. Finalmente, el pasado 28 de julio, los agentes detuvieron a los cuatro jóvenes investigados. Arrestaron en primer lugar a los tres "pasadores" -siendo dos de ellos menores de edad- y después al líder del grupo, presunto distribuidor de los billetes y encargado de su adquisición y alteración.

Pese a que el euro es una de las divisas más seguras, la Policía Nacional aconseja seguir las recomendaciones del Banco de España para comprobar la autenticidad de un billete a través del método 'Toque, Mire, Gire'.