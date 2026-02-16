Detenido un hombre de 42 años en Vitoria-Gasteiz por agredir y lesionar a su pareja durante una discusión

VITORIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia de género, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos se produjeron alrededor de las 10.15 horas de este pasado sábado, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se personara en una vivienda del barrio de Zaramaga, ya que se estaba produciendo una discusión entre un varón y dos mujeres.

Los agentes llegaron al lugar y se entrevistaron con la demandante del servicio, quien les manifestó que minutos antes había tenido una discusión con su pareja por motivos de convivencia y que este la había agredido, teniendo que interceder una sobrina de la mujer para que cesara la agresión.

Este hecho fue corroborado por esta familiar, así como por la hija de la víctima. Tras escuchar también la versión del presunto agresor, los agentes procedieron a su detención.