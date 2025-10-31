Detenido un hombre de 46 años en Vitoria-Gasteiz por robar en un vehículo

VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un vehículo, según ha informado el Ayuntamiento vitoriano.

Los hechos se han producido poco después de la una de esta pasada madrugada, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en servicio nocturno ha sido alertada, a su paso por la calle Manuel Iradier, de que un varón había golpeado el cristal de la ventanilla de un vehículo estacionado, para luego abrir el portón trasero y sacar objetos de su interior.

Los agentes se han dirigido al lugar descrito por el testigo, donde continuaba el sospechoso. Los policías han comprobado que la ventanilla del conductor estaba fracturada y han realizado un cacheo superficial al sujeto.

En el registro han encontrado un destornillador en uno de los bolsillos del sospechoso y restos de cristales coincidentes con los observados en el suelo junto a la ventanilla forzada, así como una caja de herramientas que pertenecía al vehículo.