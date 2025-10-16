Detenido un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 47 años, fue detenido este pasado miércoles por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza recibió ayer por la noche el aviso de la muerte de una mujer, de 53 años y nacionalidad española, en Zarautz. Inmediatamente se inició una investigación que, tras las primeras pesquisas, ha llevado a la Policía vasca a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años y nacionalidad española. La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido.